PSG : 18 ME sans bouger le petit doigt, Al-Khelaïfi se régale

Dans : Foot Europeen.

L’attaquant français du Celtic, Odsonne Edouard, est ciblé par plusieurs clubs. Et le PSG peut déjà s’en frotter les mains.

Le Paris Saint-Germain a formé plusieurs jeunes joueurs, qui aujourd’hui évoluent au plus haut niveau européen. Kingsley Coman (24 ans, Bayern), Christopher Nkunku (22 ans, RB Leipzig) ou encore Odsonne Édouard (22 ans, Celtic Glasgow). Transféré au club écossais contre 10 ME il y a deux ans, le dernier cité a progressé jusqu’à devenir indispensable à la pointe de l’attaque des Hoops. Ses statistiques parlent pour lui : 27 buts et 19 passes décisives en 45 matches la saison dernière. S’il continue sur cette voie, le Titi parisien pourrait être victime de son succès et ainsi rejoindre un grand championnat européen.

Le Daily Mail évoque plusieurs intérêts en Premier League. Ce sont plus précisément trois formations qui observent de près l’international Espoirs français : Leicester, Everton et Aston Villa. Conscient du talent de son buteur sous contrat jusqu’en juin 2022, le Celtic demande au moins 45 ME. Les Foxes seraient les plus aptes à débourser une telle somme, eux qui viennent de céder Ben Chilwell à Chelsea contre 55 ME. Seul hic pour le Celtic, il ne récupèrera pas l’intégralité du transfert de son joueur. Quand Odsonne Edouard a quitté la capitale française, le PSG a négocié et obtenu 40% du prochain transfert de l’attaquant. Ainsi, s’il part à 45 ME, la formation francilienne recevra un joli pactole de 18 ME. Une aubaine pour les Parisiens.