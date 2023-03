2e journée des qualifications pour l’Euro 2024 :

Stade de Wembley (Londres).

L’Angleterre bat l’Ukraine : 2 à 0.

Buts : Kane (37e) et Saka (40e) pour l’Angleterre.

Avec cette deuxième victoire de suite en l’espace de trois jours, les Three Lions de Gareth Southgate s’emparent seuls de la première place du Groupe C des qualifications pour l’Euro 2024.

