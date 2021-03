Portugal : Cristiano Ronaldo explose, l'arbitre s'explique !

Dans : Foot Europeen.

Samedi soir, Cristiano Ronaldo a littéralement explosé après que l’arbitre du match Serbie-Portugal ne valide pas son but dans le temps additionnel.

Au bout de ce match à suspense, Cristiano Ronaldo était parvenu à donner la victoire au Portugal. Mais à la stupeur générale, Danny Makkelie n’a pas validé le but de l’attaquant de la Juventus Turin. Privé de VAR et de goal-line technologie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le corps arbitral n’a pas vu que le ballon avait entièrement franchi la ligne de but sur la frappe de Cristiano Ronaldo. Une polémique qui a pris une ampleur folle dans la mesure où CR7 a ensuite jeté son brassard de capitaine au sol avant de quitter le terrain alors qu’il restait encore une poignée de secondes à disputer. Au Portugal, on parle encore de cette scène trois jours après la rencontre.

Afin de tenter d’apaiser les esprits, l’arbitre du match est revenu sur les événement. Faits très rares, Danny Makkelie s’est exprimé dans les colonnes du journal A Bola, s’excusant auprès des Portugais et regrettant bien sûr cette erreur. « Selon la politique de la FIFA, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès de l'entraîneur national, M. Fernando Santos, et de l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé. En tant qu'équipe d'arbitrage, nous travaillons toujours dur pour prendre de bonnes décisions. Lorsque nous sommes au cœur de l'actualité de cette manière, cela ne nous satisfait pas du tout » a lancé l’arbitre du match entre la Serbie et le Portugal. Le sélectionneur Fernando Santos avait confirmé quelques heures plus tôt cette version selon laquelle l’arbitre lui avait présenté des excuses. « C'est la deuxième fois dans une phase de qualification qu'ils s'excusent auprès de moi après le match » regrette tout de même le boss de la sélection portugaise, qui reste très amère après cette polémique.