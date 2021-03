Malaise au Portugal, Cristiano Ronaldo accusé

Dans : Foot Europeen.

Même si le Portugal a de quoi être furieux du but refusé à Cristiano Ronaldo contre la Serbie, l'attitude du capitaine de la Seleçao a choqué.

Oui il avait bien marqué le but de la victoire du Portugal en Serbie, et seule une grossière erreur de l’arbitre a privé CR7 d’un but de plus, important qui plus est, mais Cristiano Ronaldo n’est pas Dieu, y compris dans son pays. Si tout le monde a compris que le joueur de la Juventus soit mécontent de ce but refusé à la dernière minute du match Serbie-Portugal, des voix s’élèvent pour regretter l’attitude de Cristiano Ronaldo, lequel a jeté son brassard de capitaine au sol avant de filer vers les vestiaires, sans même attendre que l’arbitre siffle la fin de cette rencontre qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar. Dans le quotidien sportif portugais Record, Fernando Meira, ancien défenseur de l’équipe du Portugal a amèrement contesté à Cristiano Ronaldo le droit d’avoir un tel comportement alors qu’il devrait donner l’exemple.

Cristiano Ronaldo n'a pas le droit de jeter son brassard

Pour Fernando Meira, CR7 est allé trop loin dans sa colère et il ne doit pas tout mélanger. « La réaction de Cristiano Ronaldo est naturelle, mais n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection. Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable, mais les arbitres doivent prendre des décisions sans la VAR, et Cristiano doit donner l'exemple. Et là ce n’est pas le cas », a clairement fait savoir l’ancien international. Cristiano Ronaldo a quelques jours pour reprendre ses esprits, puisque le Portugal jouera mardi contre le Luxembourg toujours dans le cadre des qualifications pour le Mondial. Un match à ne pas prendre à la légère puisque la formation luxembourgeoise s’est imposée samedi soir en Irlande.