PL : Tuchel devient un poids, la Grande-Bretagne l'expulse

Thomas Tuchel a récemment été limogé de son poste d'entraineur à Chelsea. Un coup dur non-prévu pour le coach allemand...

Lors de son départ du PSG en décembre 2020, Thomas Tuchel a vite rebondi du côté de Chelsea. Et avec les Blues, le coach allemand a rapidement connu le succès, avec comme récompense absolue, une victoire finale en Ligue des champions. Mais tout va très vite dans le monde du football. Et quelques mois après, le voilà démis de ses fonctions de coach de Chelsea. Evidemment, un énorme coup dur professionnel et personnel pour Thomas Tuchel. Et pour ne rien arranger, le technicien va devoir quitter le territoire britannique...

Thomas Tuchel n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni !

Nouvelles lois liées au Brexit obligent, un ancien travailleur étranger en situation de chômage voit son visa annulé après une certaine période. Allemand, Thomas Tuchel ne peut donc plus rester au Royaume-Uni, lui qui est sans emploi depuis septembre. Actuellement en Inde, où il est en vacances, l'ancien entraineur du PSG a prévu de retourner dans son pays natal, plus précisément à Munich. C'est en tout cas ce qu'indique The Telegraph dans ses colonnes. S'il ne pourra plus fouler le sol britannique sans emploi, la donne pourrait changer prochainement. Le coach de 49 ans ne manque pas de propositions pour la suite de sa carrière. Des écuries anglaises le suivent mais c'est également le cas en Espagne. L'Atlético Madrid, désireux de tourner la page Diego Simeone, attend d'ailleurs la réponse de Tuchel concernant une venue la saison prochaine. Déçu par le traitement qu'il a subi à Chelsea, l'Allemand veut couper avec le monde du football. En quittant Londres, les Blues ont, d'après la presse anglaise, versé près de 15 millions d'euros à Tuchel. De quoi lui permettre de réfléchir sans trop de pression...