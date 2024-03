Pierre Gasly se gare au FC Versailles

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Entre le monde de la F1 et celui du football, il n'y a parfois qu'un pas. Pierre Gasly vient de le franchir en entrant dans le capital d'un club français.

Pierre Gasly est un grand espoir de la F1 et de son écurie, Alpine. En plus des sports automobiles, le Français adore le football. Au point de rentrer dans le capital d'un club en pleine évolution. Le pilote a en effet décidé de rejoindre le projet de Versailles, qui évolue en National. Il sera donc aux côtés d'Alexandre Mulliez et Fabien Lazare pour faire grandir le club yvelinois. Comme rapporté par Le Parisien, le pilote n’a pas souhaité dévoiler le pourcentage de sa participation au capital. Il serait cependant assez élevé.

Pierre Gasly, des rêves dans le football

Le FC Versailles est fier d’accueillir Pierre Gasly, pilote de Formule 1 français, comme troisième associé propriétaire. 🤝



Lire le communiqué. 👇 — FC Versailles 👑 (@FCVersaillesOff) March 18, 2024

Dans des propos rapportés par Le Parisien, Alexandre Mulliez n'a pas caché sa fierté de pouvoir compter sur une personnalité comme Pierre Gasly pour le futur de Versailles : « Nous étions à la recherche d’un sportif français de haut niveau qui partage nos valeurs pour gagner en visibilité en France et à l’international et améliorer nos performances, gagner en gains marginaux. On avait coché une liste d’une dizaine de noms. Mais on n’a pas eu besoin d’aller plus loin. Dès notre première rencontre, ça a tout de suite accroché avec Pierre. Il va nous apporter sa connaissance du très haut niveau, son humilité. Il rentre parfaitement dans notre cible, les 15-25 ans. C’est quelqu’un qui leur parle forcément. Je suis certain que notre collaboration sera fructueuse. En tant que passionné de longue date de la Formule 1, je mesure la chance d’avoir Pierre à nos côtés pour atteindre tous nos objectifs ». Versailles ambitionne dans le futur de devenir une nouvelle place forte du football en Ile-de-France avec comme mission : devenir le premier club parisien entièrement français, détenu par des Français. « Je suis ravi de m’engager avec le FC Versailles car j’ai toujours voulu m’impliquer dans le football professionnel. Avec Alexandre et Fabien, nous partageons des valeurs, une ambition et un esprit de compétition aiguisé qui vont nous permettre de faire évoluer positivement le club. C’est le début d’une très belle histoire. Allez Versailles ! », a de son côté indiqué Pierre Gasly, également grand fan du PSG.