OL : John Textor refusé au Portugal, sa carte bleue ne passe pas

Par Claude Dautel

Tandis que la vente de l'Olympique Lyonnais doit être validée le 21 octobre prochain, la presse portugaise annonce que John Textor a tenté, en vain, d'entrer dans le capital du Sporting Portugal.

Dans moins d’une semaine, l’OL appartiendra à John Textor, Jean-Michel Aulas ayant encore confirmé cette semaine que les derniers détails se réglaient sans aucun problème, l’homme d’affaires américain ayant même validé personnellement le limogeage de Peter Bosz et son remplacement par Laurent Blanc. Du côté d’OL Groupe, il ne fait aucun doute que John Textor va prendre les commandes du club rhodanien, et cela même si du Portugal arrive des informations qui suscitent des interrogations concernant les méthodes de financement de celui qui possède déjà Botafogo et a des billes dans Crystal Palace. Ce samedi, le quotidien sportif Record annonce qu’après avoir proposé d’investir dans Benfica, ce qui avait vite été repoussé, John Textor avait « tenté » le Sporting. Le futur propriétaire a proposé 60 millions d’euros à Novo Banco, afin de racheter les dettes du club en échange d’une participation à 25% dans le capital du Sporting en 2026.

L'offre de Textor suscite des doutes au Sporting

Selon Record, John Textor a tenté de devenir actionnaire du Sporting. Mais le mode de financement proposé aurait freiné les négociations.

Il y a quelques mois, il était en pourparlers avec le Benfica. pic.twitter.com/HpiHrgkjR7 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) October 15, 2022

Mais cette offre n’a pas emballé, loin de là, le club de Lisbonne. Et pour l'instant, John Textor n'a pas réussi à convaincre le Sporting, quelques semaines après avoir connu le même échec avec Benfica. Bien évidemment, sur le papier, cela ne remet pas en cause la vente d'OL Groupe à l'homme d'affaires américain, mais cela contribue à faire planer les doutes suite au premier report de la cession de l'Olympique Lyonnais qui devait intervenir il y a plus d'un mois. On va rapidement savoir si Jean-Michel Aulas peut enfin signer le contrat de cession puisque vendredi prochain, le club rhodanien doit officiellement changer de propriétaire. Même si tout est carré, nul doute que l'on va retenir son souffle du côté de la capitale des Gaules.