Officiel ‍: Rudi Garcia nommé sélectionneur de la Belgique

La Belgique était sans sélectionneur depuis le licenciement de Domenico Tedesco, lequel avait payé pour des résultats catastrophiques et une gestion du vestiaire loin de faire l'unanimité. Pour le remplacer, la Fédération royale belge vient d'officialiser l'arrivée de Rudi Garcia.

L'entraineur français de 60 ans était sans club depuis son départ du SSC Napoli en 2023. Cité dans des rumeurs qui l'envoyaient au FC Porto, le natif de Nemours a finalement opté pour une première expérience sur le banc d'une sélection nationale.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc