Massage, Porsche et X Factor, Cristiano Ronaldo avait faim

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo approche la fin de sa carrière, mais il ne s'est pas calmé. C'est plus le cas dans sa vie sentimentale, où il pouvait être très insistant dans ses jeunes années à Manchester United.

Au coeur d’une tempête médiatique inattendue en Arabie Saoudite après avoir fait comprendre par un geste obscène qu’il n’aimait pas les provocations des supporters adverses après une défaite en championnat, Cristiano Ronaldo a du mal à accepter son déclin pourtant lent en fin de carrière. Cela change de ses grands débuts dans le football, quand il est progressivement devenu le joueur plus complet, le plus efficace et le plus costaud. A cette époque, personne ne pouvait lui résister, et cela dépassait le cadre du football.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Une anecdote racontée par son ancien masseur Rod Thornley, qui soignait à l’époque le joueur de Manchester United, démontre que quand le futur Ballon d’Or avait une fille dans le viseur, il savait y mettre les moyens. C’est comme cela que CR7 a réussi à obtenir le numéro de téléphone de Danii Minogue, la soeur de la chanteuse australienne Kylie Minogue. Elle était alors le jury de l’émission « X Factor » et Cristiano Ronaldo avait craqué sur elle en la voyant à la télévision lors d’un massage prodigué par Rod Thornley.

Une Porsche à moitié prix contre un numéro de téléphone

« Cristiano m’a demandé qui était la femme sur l’écran. C’était Danii Minogue, la sœur de Kylie. Il m’a demandé si je pouvais obtenir son numéro », a expliqué le masseur qui a réussi à lui obtenir le fameux numéro, tout comme, quelques temps plus tard, celui de Kimberley Wyatt, la chanteuse des Pussycat Dolls. « Je l’ai fait, mais je lui ai demandé en même temps ce que ça me rapporterait. Si jamais je vais au Real Madrid, je te vendrai cette voiture pour la moitié de son prix », aurait ainsi promis CR7, qui a tenu parole en vendant sa Porsche Carrera à son masseur pour 34.000 euros. Ce dernier l’a ensuite revendu en quelques jours pour 57.000 euros, réalisant un sacré bénéfice pour avoir mis en contact quelques coups de coeur de Cristiano Ronaldo avec le footballeur. Depuis, le Portugais a fini par se ranger, maintenant qu’il est en couple avec Georgina Rodriguez, avec qui il a formé et fondé une famille nombreuse.