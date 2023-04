Cristiano Ronaldo viré d’Arabie Saoudite, sa déportation est demandée

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a pété les plombs après la défaite de son équipe cette semaine dans le championnat saoudien. Ce qui aurait valu des remontrances en Europe, peut causer son départ d'Arabie Saoudite par la petite porte.

Dans ses rares apparitions médiatiques depuis sa signature en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a toujours fait savoir qu’il avait été parfaitement accueilli dans le Royaume du Golfe, qui n’est pas encore une destination touristique très prisée dans le monde occidental. Mais les efforts sont effectués pour présenter l’Arabie Saoudite comme un pays ouvert et accueillant. La venue de stars du football, l’espoir d’organiser le Mondial en 2026, la tenue de grands événements du sport international, font partie de la politique locale pour développer la renommée et la réputation du pays. Un pays où la loi islamique est de rigueur, et où les gestes obscènes sont condamnés, car offensants mais aussi contraire à la culture locale.

Cristiano Ronaldo, un geste qui ne passe pas

Toute star internationale du football qu’il est, Cristiano Ronaldo n’est pas au-dessus des lois et son geste récemment commis à l’issue d’un match perdu contre Al-Hilal fait beaucoup parler. Chambré par des supporters du club adverse qui rendaient hommage à son rival de toujours « Lionel Messi », le Portugais a craqué en se touchant les parties génitales avec sa main, pour un geste obscène qui en disait long sur sa pensée du moment.

🇵🇹😳 A Cristiano Ronaldo le cantaron ‘MESSI, MESSI’ post derrota en el clásico ante Al Hilal y así respondió. pic.twitter.com/PwgzLWICUx — JS (@juegosimple__) April 19, 2023

Un geste offensant et interdit qui a provoqué rapidement le tollé chez les supporters saoudiens de tout bord, mais aussi chez ceux pour qui on ne transgresse pas avec la loi. L’avocat saoudien Nouf bin Ahmed a annoncé qu’il allait entamer des démarches auprès du bureau du procureur d’Arabie Saoudite pour « crime d’un comportement indécent en public ». « C’est considéré comme un crime d’un comportement indécent public et c’est l’un des crimes qui conduit à l’arrestation et la déportation s’il a été commis par un étranger », a fait savoir l’homme de loi, dont l’action a été débattue longuement à la télévision saoudienne.

Si la suite de son aventure dans le Royaume pourrait dépendre donc des tribunaux, son club a décidé de très rapidement monter au créneau pour défendre l'ancien numéro 7 de Manchester United et du Real Madrid notamment. Dans une défense très osée, la conseil d’administration d’Al-Nassr a fait savoir que le Portugais n’avait fait aucun geste offensant, mais se tenait simplement une zone où il ressentait une gêne. « Ronaldo souffre d'une blessure sensible à l’aine. Son altercation avec Gustavo Cuellar, le joueur d'Al-Hilal, a commencé par un coup dans une zone très sensible. C'est une information confirmée », a fait savoir Al-Nassr, qui espérait mettre ainsi terme à cette polémique grandissante. L’excuse n’a pas vraiment tenu le choc des images, qui sont absolument sans équivoque.

Même la presse saoudienne s’est montrée impitoyable avec Cristiano Ronaldo, auteur d’un geste obscène et d’un irrespect envers les spectateurs du match, et les journalistes des émissions télés commentant les rencontres ont demandé à la fédération saoudienne de mettre un terme à son contrat avec effet immédiat.