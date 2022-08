Manchester United fait connaissance avec Véronique Rabiot

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Manchester United s’est positionné afin de recruter Adrien Rabiot lors de ce mercato estival.

Le départ de Paul Pogba a laissé un grand vide à Manchester United, qui s’active pour dénicher le successeur de l’international français. Depuis de longues semaines, la priorité des Red Devils se nomme Frenkie De Jong, mais le milieu de terrain du FC Barcelone est difficile à déloger. D’abord car il aimerait rester en Espagne et ensuite car la concurrence est démentielle dans ce dossier, Chelsea étant également sur le coup. Manchester United s’est rabattu sur une piste nettement moins prestigieuse, à savoir celle menant à Adrien Rabiot, lequel ne sera pas retenu par la Juventus Turin en cas de belle proposition. Un accord a rapidement été trouvé entre Manchester United et la Vieille Dame pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros bonus compris. Mais le plus difficile reste à faire pour les pensionnaires d’Old Trafford, qui doivent maintenant trouver un accord avec le clan Rabiot.

Rabiot veut un salaire de 10 ME par an

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Mère et agent de l’international français, Véronique Rabiot est aux manettes afin de négocier le contrat de son fils à Manchester United. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière est très gourmande au sujet de la rémunération d’Adrien Rabiot chez les Red Devils dans la mesure où elle réclame pour le milieu de terrain de l’Equipe de France un salaire de 10 millions d’euros par an. Un salaire qui se rapproche de celui que percevait un certain Paul Pogba à Manchester United, ce qui n’est sans doute pas un hasard. De plus, la piste mancunienne ne fait pas l’unanimité dans le clan Rabiot, le joueur ayant toujours la volonté de disputer la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas à Manchester United, seulement qualifié pour l’Europa League. Autant dire qu’entre les doutes d’Adrien Rabiot et les exigences XXL de sa mère, la piste menant à Manchester United est très loin de se concrétiser pour le moment. Ce qui soulagera peut-être une partie des supporters mancuniens.