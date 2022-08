Rabiot pour sauver Manchester United, CR7 peut se rhabiller

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester United est tombé à Old Trafford pour son premier match de la saison, tandis que la colère gronde chez les supporters, Erik ten hag vise Adrien Rabiot.

Pris dans la tourment de l’affaire Cristiano Ronaldo, les Red Devils espéraient que la rencontre face à Brighton, dimanche, allait permettre de se remettre les idées en place. Tandis que CR7 débutait sur le banc de touche, les joueurs mancuniens n’ont rien montré de positif, et finalement ils se sont inclinés (1-2), l’entrée en jeu de la star portugaise, toujours décidée à quitter Manchester, n’ayant pas changé la donne. Tandis que la presse anglaise et les consultants tirent à boulets rouges sur la formation d’Erik ten Hag, David Ornstein annonce que faute de parvenir à un accord avec le FC Barcelone pour faire signer Frenkie de Jong, les dirigeants du club anglais ont décidé de se tourner vers Adrien Rabiot, le milieu de terrain français de la Juventus.

Adrien Rabiot bientôt à Manchester United ?

Les négociations ont déjà débuté entre les Red Devils et le club italien, la Juventus ayant donné un bon de sortie à l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, lequel est entré dans sa dernière année de contrat. Cependant, The Athletic précise que pour l'instant, les dirigeants de Manchester United n'ont pas encore décidé s'ils allaient au bout de cette opération avec Adrien Rabiot sans même attendre la fin des discussions avec le Barça pour Frenkie de Jong ou bien s'ils gardaient le dossier du milieu de terrain sous le coude et patientaient encore un peu, avec le risque que les deux opérations tournent au fiasco dans la toute fin du mercato estival. Ces dernières semaines, le nom d'Adrien Rabiot avait circulé du côté de l'OM, mais également de l'OL, preuve que malgré les critiques, le Duc intéresse encore les gros clubs.