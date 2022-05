Manchester United craque pour Nkunku, l'offre va tomber

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Christopher Nkunku affole le marché européen après sa saison époustouflante avec Leipzig. Manchester United va tirer en premier pour le récupérer.

Non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Manchester United se prépare à un énième défi de reconstruction. Ce sera avec Erik Ten Hag, mais surtout avec une nouvelle fois de gros moyens pour l’un des clubs les plus riches de la planète. Si des départs sont déjà à enregistrer, avec notamment celui d’Edinson Cavani, l’entraineur néerlandais a surtout envie de rajeunir l’équipe et de construire une équipe à l’image de ses volontés dans le jeu. Et pour cela, le Board de Manchester United compte lui offrir Christopher Nkunku. Récemment élu meilleur joueur de la Bundesliga, ce qui n’est pas rien, l’international français crève l’écran et aura du mal à rester à Leipzig, même si le club allemand peut lui offrir un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mais Chelsea est sur le coup, tandis que Manchester United va concrètement passer à l’action.

Le journaliste spécialisé sur le mercato Ekrek Konur annonce que Leipzig va recevoir sur son bureau une offre de transfert de 70 millions d’euros pour Christopher Nkunku. Un sacré montant pour l’ancien joueur du PSG, même si la presse allemande évoquait un désir de son club de récupérer jusqu’à 80 millions d’euros. Une somme qui pourrait au final être atteinte si la concurrence continue de grossir, sachant que le Real Madrid s’est aussi présenté dans ce dossier, sans faire de propositions pour le moment.