Ligue des Nations ‍: L'Espagne et le Portugal assurent

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Dans les quatre matchs de la Ligue A de la Ligue des Nations au menu de ce samedi soir, l'Espagne et le Portugal ont fait une bonne opération en s'imposant face au Danemark et à la Pologne.

En déplacement à Varsovie, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont ramené une précieuse victoire (3-1), CR7 y allant de son but, le 906e de sa carrière et le 11e cette saison toutes compétitions confondues. De quoi valoir une standing ovation du public polonais à la star portugaise lorsqu'il a cédé sa place à Diogo Jota (63e). Avec cette victoire, le Portugais reste seul en tête du groupe 1 devant la Croatie qui s'était imposée un peu plus tôt face à l'Ecosse (2-1).

🚨 CRISTIANO RONALDO HAS NOW SCORED 906 CAREER GOALS. pic.twitter.com/swrBFM1p9Z — TCR. (@TeamCRonaldo) October 12, 2024

Dans le groupe 4, l'Espagne a arraché un court, mais précieux succès contre le Danemark grâce à un but de Zubimendi (1-0, 79e). Avec ce résultat, les champions d'Europe en titre s'installent aux commandes d'un groupe qui a vu la Suisse être battue en Serbie (2-0), la Nati pouvant craindre la relégation en Ligue B.