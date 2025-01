Le PSG laisse Naples en galère avec le nouveau Maradona

Après avoir enfin accepté de lâcher Khvicha Kvaratskhelia contre un joli chèque de 75ME, le Napoli doit désormais lui trouver un remplaçant. Aurelio De Laurentiis est prêt à réinvestir une grande partie de ses récents gains, mais les négociations sont rudes.

Depuis quelques jours, Khvicha Kvaratskhelia n’est officiellement plus un joueur de Naples. Le Géorgien, grand artisan du titre final en championnat - le premier des Napolitains depuis 1990 - au terme de la saison 2022-2023, n’a jamais perdu la cote qu’il avait réussi à se bâtir depuis son arrivée en Italie. Vendu pour plus de 75 millions d’euros au Paris Saint-Germain, il permet aux caisses du Napoli de se renflouer. Un total qui devrait d’ailleurs permettre aux dirigeants partenopei de remplacer celui que les supporters du club ont pris plaisir à surnommer « Kvaradona ». Toutefois, les négociations patinent fortement.

🚨🇦🇷 Napoli’s opening bid for Alejandro Garnacho worth €50m package add-ons included; Man United want more.



Antonio Conte keeps pushing after the call with Garnacho on Friday.



❗️ Chelsea made contact with United and player side, now deciding internally whether to bid or not. pic.twitter.com/3kMMhAZM5N