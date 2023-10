Le match Belgique-Suède ne reprendra pas

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Alors que la Belgique et la Suède étaient rentrées aux vestiaires après 45 minutes sur le score de 1 à 1, le match qualificatif pour l'Euro 2024 est définitivement interrompu. Le public est invité à rester dans le stade compte tenu de la présence d'un terroriste à Bruxelles.

Peu avant 19h, un terroriste a tiré sur des supporters suédois, faisant deux victimes, une troisième personne étant gravement blessée. Ne connaissant pas ce tragique événement, le public présent au stade Roi Beaudoin a donc assisté à la première période du match entre les Diables Rouges et les Suédois. Mais les nouvelles ont vite circulé et à la pause, les joueurs de l'équipe de Suède ont été informés de l'assassinat de deux supporters et ils n'ont pas souhaité reprendre le match alors que le score était de 1-1. Une demande évidemment acceptée compte tenu des circonstances.

La rencontre entre la Belgique et la Suède ne devrait pas reprendre, le speaker du stade du Roi Baudouin de Bruxelles demande aux spectateurs de rester dans l'enceinte du stade. pic.twitter.com/9mV945Hry7 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 16, 2023

Cependant, les autorités ont demandé au public de ne pas quitter le stade, estimant qu'il était plus prudent de ne pas lâcher ces 35.000 personnes en ville. En effet, à cet instant de la soirée, le terroriste, qui s'est revendiqué de l'Etat Islamiste dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, n'a toujours pas été interpellé. Le stade Roi Beaudoin est à quelques kilomètres de la zone où les supporters ont été assassinés, et il a été décidé de totalement fermer les portes de l'enceinte, précise La Une, tandis que des hélicoptères survolent la zone.