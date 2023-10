Deux supporters suédois tués par un terroriste à Bruxelles

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Ce lundi soir, en match qualificatif pour l'Euro 2024, la Suède affronte la Belgique au stade Roi Beaudoin de Bruxelles. Deux supporters suédois ont été assassinés par un terroriste toujours en fuite. Le match Belgique-Suède a été définitivement interrompu.

Un drame se déroule ce lundi soir dans la capitale belge, puisque peu avant le coup d'envoi de la rencontre entre l'équipe de Belgique et celle de la Suède, un individu se revendiquant comme membre de l'État islamique a tiré à l'arme lourde sur des véhicules et des piétons. Selon un premier bilan, deux supporters suédois seraient morts, tandis qu'une troisième personne, un chauffeur de taxi, est hors de danger.

Deux morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Bruxelles : l’auteur aurait crié « Allahu akbar », les deux victimes portaient un maillot de la Suède https://t.co/VPfRy6Nwxn — Sudinfo.be (@sudinfo_be) October 16, 2023

Le tireur, qui circulait à moto, étant toujours en fuite, et le niveau d’alerte est passé à 4, le maximum en Belgique, synonyme de menace sérieuse et imminente. Selon la chaîne La Une, qui a interrompu la diffusion du match à la mi-temps, il se pourrait que la rencontre ne reprenne pas compte tenu de l'énorme danger constitué par ce tueur toujours en liberté, même si les autorités considèrent qu'il est plus prudent de conserver les milliers de personnes présentes restent dans le stade. La France a immédiatement décidé de renforcer les contrôles à sa frontière avec la Belgique, sachant que le match entre les Bleus et l'Ecosse a lieu mardi soir à Lille.

Mise à jour à 23h : Il a été décidé de ne pas reprendre cette rencontre, mais à 23 heures, les 35.000 spectateurs présents dans le stade n'ont toujours pas été autorisés à repartir, les autorités étant en train d'organiser la sortie de l'enceinte sportive. Le stade Roi Beaudoin n'est pas loin de la scène du drame, et les transports en commun transitent par cette rue. Un porte-parole du parquet fédéral belge a confirmé que le terroriste était toujours en cavale et que ce dernier visait spécifiquement les Suédois. Aucune nouvelle information n'a été donnée concernant le public du match de football.