Le futur Ballon d'Or déjà donné, Benzema tue le suspense

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Vinicius Jr Ballon d’Or, c’est plié pour Karim Benzema qui a bien évidemment suivi le triomphe de son ancien club en finale de la Ligue des Champions. Le Brésilien est au-dessus de tout le monde.

Buteur en finale de la Ligue des Champions, même si c’est sur un cadeau de relance de Dortmund, Vinicius Junior a été clairement l’homme impactant sur le plan offensif au sein de la Casa Blanca. Jude Bellingham a été maladroit, et Rodrygo a été discret. Mais le Real Madrid sait toujours quoi faire pour l’emporter et l’international brésilien n’est jamais bien loin, que ce soit pour faire le show ou pour planter une action décisive. A 23 ans, il a déjà deux Ligues des Champions à son actif et fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il est même le meilleur selon Karim Benzema, qui fait de son ancien coéquipier, qu’il avait pu maltraiter à une époque, le futur Ballon d’Or. Certes, l’Euro et la Copa America vont avoir lieu cet été et comptent pour beaucoup dans le bilan de la saison, mais pour KB9, il n’y a personne au-dessus de Vinicius Junior et il mérite la récompense individuelle suprême. Ce n'est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire, lui qui voyait Vinicius ou Bellingham se battre pour ce titre, mais face à l'Anglais, le Brésilien a clairement pris le dessus.

Benzema et CR7 peuvent dormir tranquille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Une validation qui va certainement faire plaisir à l’ancienne pépite de Flamengo, qui a doucement mais surement fait son chemin au Real Madrid, arrivant timidement avec des statistiques faméliques, avant de s’imposer désormais comme un joueur capable de jouer à plusieurs postes en attaque pour martyriser les défenses. Le débat pour le futur Ballon d’Or est lancé, et nul doute que le Real Madrid aura en tout cas deux des meilleurs attaquants au monde la saison prochaine avec l’arrivée de Kylian Mbappé en plus de la présence de la star brésilienne. De quoi s’assurer d’une relève de gala après les années portées par Karim Benzema et Cristiano Ronaldo précédemment.