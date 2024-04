Le Bayern ou la retraite dorée, Zidane a fait son choix

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Toujours sans poste, Zinedine Zidane a reçu un appel officiel de la part du Bayern Munich pour entrainer l'équipe allemande la saison prochaine. La légende du football français prend son temps pour répondre.

Il y a du nouveau dans l’actualité de Zinedine Zidane, qui est toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. S’il lorgnait sur l’équipe de France, Zizou a bien compris que Didier Deschamps ne lâcherait son poste, sauf énorme fiasco en Allemagne à l’occasion de l’Euro. Le PSG a un temps tenté de le faire venir, mais le club parisien a trouvé son bonheur avec Luis Enrique. De même, le Real Madrid est passé à autre chose en confiant les clés à Carlo Ancelotti, tandis que la Juventus hésite encore sur son avenir. Il y a toutefois un grand club européen qui a décidé de passer la première, et ce n’est pas l’Olympique de Marseille. Il s’agit du Bayern Munich. Selon José Felix Diaz, le club allemand cherche un successeur à Thomas Tuchel, qui va quitter le banc munichois en fin de saison. Le club bavarois se tourne donc vers l’entraineur français et l’a donc contacté selon le journal espagnol Marca pour prendre la température envers un club qui est sur le point de perdre son titre en Bundesliga.

Zidane apprécie aussi sa retraite

L’entourage de Zinedine Zidane a donc été contacté, pour savoir si cette envie de reprendre le chemin des bancs de touche pouvait se concrétiser au sein du club munichois. A priori, selon Marca, cela ne semble pas être une tendance bien forte, les contacts n’ayant pas été très poussés en ce sens et l’idée de voir Zidane à l’Allianz Arena dans les prochains mois demeurant encore assez peu probable. Mais les prochaines semaines promettent d’être agitées car c’est à cette période que les grands clubs européens vont commencer à faire leur choix pour les futurs entraineurs. Et de nombreux clubs sont en quête, comme le FC Barcelone, la Juventus ou le Bayern Munich, sans compter possiblement Manchester United. En tout cas, malgré son envie de reprendre, Zidane n’est pas pressé de faire un choix, et il vient de poser quelques images sur les réseaux sociaux laissant également entendre qu’il appréciait sa vie actuelle de « jeune retraité » avec sa famille.