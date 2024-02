Zidane parle enfin, ça sent le grand retour

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est toujours à la recherche d'un nouveau projet à sa taille. Le champion du monde 98 ne dirait pas non à la possibilité d'aller en Serie A.

Les fans de Zinédine Zidane ont hâte de savoir quel sera son prochain club en Europe. S'il désirait reprendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar, il n'en sera rien. Du moins pour l'instant. Et comme Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026, Zidane va devoir se trouver un nouveau club d'ici-là voire plus si affinités. Zidane ne manque pas de prétendants mais veut le meilleur challenge pour lui. Et Zizou a déjà montré qu'il était capable de prendre son temps pour faire le bon choix, quitte à attendre. L'ancien du Real Madrid veut notamment pouvoir entrainer dans un pays qu'il connait bien et dont il maitrise la langue. Cela tombe bien, l'Italie lui fait les yeux doux et l'intérêt est réciproque.

Zidane de retour sur un banc, l'Italie est prévenue

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Dans des propos relayés par Gianluca Di Marzio, le Z vient en effet d'ouvrir la porte à la Serie A pour une arrivée dans les prochains mois. « Un avenir en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver ! Maintenant, je fais autre chose, mais j'aimerais retrouver un banc », a notamment indiqué le champion du monde, dans une volonté qu'il avait déjà confié à demi-mots l'an dernier. Outre la Juve en Italie, Naples pourrait également changer d'entraineur dans les prochaines semaines et se montrer intéressé par la légende tricolore. Mais on voit mal Zinédine Zidane prendre les rênes d'un rival historique de la Vieille Dame. En tout cas, la reprise de service semble proche pour le Ballon d'Or 98, qui sait qu'il est sur la touche depuis un trop long moment déjà, ce qui pourrait finir par se payer au niveau du standing des clubs prétendants.