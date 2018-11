Le Barça explose un hallucinant record avec ses salaires, le PSG rit jaune

Dans : Foot Europeen, Liga, PSG.

Si le patron de la Liga accuse le PSG de dopage financier avec ses transferts onéreux, le FC Barcelone devance le Real Madrid lorsqu'il s'agit des salaires. Et pour l'ogre catalan on est même sur une autre planète.

Selon une étude dévoilée par Ie site Sporting Intelligence, le FC Barcelone est en effet le premier club de football à avoir une formation où l'ensemble des joueurs de l'équipe-type touche au moins un salaire annuel de 11ME. Le Barça n'avait plus occupé la première place de ce classement des salaires moyens depuis 2012. Et le retour de la formation espagnole est fracassant, puisque son second, le Real Madrid, est loin. En effet, chez les Merengue le salaire moyen annuel du onze de départ n'est « que » de 9ME, ce qui est toutefois bien au-dessus du duo composé de la Juventus et de Manchester United, où la moyenne tourne autour de 73ME.

Pour trouver trace du premier club français, le Paris Saint-Germain bien entendu, il faut aller à la 7e place. Le PSG se classe non seulement derrière le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et Manchester United, mais également derrière le Bayern Munich et l'Atlético Madrid. A Paris, le salaire moyen annuel est de 6,9ME, les disparités étant évidemment énormes entre un Neymar et certains de ses coéquipiers. Comme quoi, en Ligue des champions, l'argent fait le bonheur.