Le Barça et Cavani sont d’accord, Man United gâche tout

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le FC Barcelone et Edinson Cavani ont trouvé un accord de principe. Manchester United doit désormais accepter de laisser partir libre l’Uruguayen, ce qui n’est pas gagné.

Si le Barça, dont la dette demeure astronomique, a une marge de manœuvre financière limitée, il ne manque pas d’idées. Pour remplacer Sergio Aguero, contraint de prendre sa retraite, le club catalan compte bien recruter Edinson Cavani, en fin de contrat l’été prochain à Manchester United. L’attaquant uruguayen, qui a été prolongé un an de plus la saison dernière, vit un début d’exercice 2021-2022 compliqué en Premier League. Blessé au tendon, il a aussi eu beaucoup moins de temps de jeu avec les arrivées devant de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Dans ce contexte, Edinson Cavani souhaite changer d’air. Et l’idée de finir sa carrière au Camp Nou ne le laisse vraiment pas indifférent. Il a tellement envie de rejoindre Barcelone qu’il a même déjà trouvé un accord avec Joan Laporta.

Accord de principe entre le Barça et Cavani

Selon les informations de Sport, un accord de principe a en effet déjà été conclu entre le FC Barcelone et Edinson Cavani. Ce dernier a accepté de baisser considérablement son salaire les six premiers mois pour permettre au club catalan de souffler un coup, d’autant que la Liga surveille sa situation financière. Il récupérera ensuite une bonne partie de ses émoluments la saison prochaine. Car Edinson Cavani signera, si l’affaire se conclut, en janvier prochain pour un an et demi. Mais pour cela, Manchester United doit accepter de laisser partir gratuitement, ou quasi, Edinson Cavani. Le Barça ne peut pas se permettre de verser une indemnité aux Red Devils. Le géant de Premier League, qui n’a pas d’intérêt à accorder un traitement de faveur au FC Barcelone, se montre évidemment réticent. Edinson Cavani va tenter de faire le forcing. Sachant qu’à 34 ans et à six mois du terme de son contrat, sa valeur marchande n’est pas très élevée. Les négociations vont vite démarrer pour l'ancien du PSG.