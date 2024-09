LdN ‍: Cristiano Ronaldo sauveur du Portugal, l’Espagne retrouve des couleurs

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Restée muette lors de sa rentrée en Serbie jeudi, l'Espagne a remis la marche avant ce dimanche soir pour son deuxième rendez-vous de la saison. Pourtant réduite à dix après l’expulsion de Le Normand en début de match (20e), la Roja a réussi à dominer tranquillement la Suisse (4-1), avec notamment un doublé du milieu parisien Ruiz (13e, 77e). L’Espagne est deuxième du Groupe 4 de la Ligue des Nations, deux points derrière le Danemark, vainqueur de la Serbie un peu plus tôt dans la soirée (2-0).

🏁 ¡¡𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐄𝐍 𝐒𝐔𝐈𝐙𝐀!!



🏟 ¡¡España se impone gracias a los goles de Fabián (2), Joselu y Ferran!!



🇨🇭 🆚 🇪🇸 | 1-4 | 90+4’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/F7d5D1hOPU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2024

Dans les autres matchs du soir, le Portugal a dominé l’Ecosse sur le fil (2-1) grâce à un but victorieux de Cristiano Ronaldo à la 88e minute de jeu. Les Portugais passent leaders du Groupe 1 devant la Croatie, qui a dans le même temps dominé la Pologne (1-0) avec un but de Modric. Enfin, dans la Ligue C, la Suède du goleador Gyokeres n’a fait qu’une bouchée de l’Estonie (3-0).