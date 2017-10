Kobe Bryant humilie Harry Kane

Dans : Foot Europeen.

Jeune retraité des terrains de basket, Kobe Bryant effectue une grosse tournée européenne. Après son passage remarqué au PSG, l’ancien star des LA Lakers était de passage à Londres où il a pu faire connaissance avec le vestiaire de Tottenham. Il a notamment été interrogé sur la star de l’équipe, Harry Kane, et s’est livré à une petite confession non sans humour. Evoquant notamment le niveau de jeu de l’international anglais, Black Mamba a surtout été interpellé par l’accent londonien de l’attaquant.

« Je parle anglais, et je parle aussi couramment italien et espagnol, et j’ai des bases dans quatre autres langues, mais je n’ai aucune idée de ce qui pouvait bien sortir de la bouche de ce gars », s’est esclaffé le basketteur, grand fan de football, mais qui n’a visiblement pas pu tenir la conversation avec Harry Kane, qui possède en effet un accent cockney particulièrement prononcé.