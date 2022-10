Karim Benzema trouve sa reconversion, ça va barder !

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a récemment glané son premier Ballon d'Or. Une récompense méritée dont le Français veut profiter pour montrer l'exemple à la jeunesse du foot.

Il y a quelques jours, Karim Benzema a eu l'honneur de remporter le Ballon d'Or. Un titre majuscule dans la carrière du Français, qui a inscrit son nom dans la légende du football mondial. Emu et fier, KB9 ne veut cependant pas que son Ballon d'Or soit inutile. L'objectif, en faire une arme pour montrer à la jeunesse du football qu'un footballeur peut remporter ce genre de trophées en se montrant avant tout collectif sur les terrains. D'ailleurs, Benzema sait déjà ce qu'il voudra faire après sa carrière de footballeur professionnel. Lors d'un entretien accordé à GQ, le joueur du Real Madrid a indiqué vouloir entrainer.

Benzema, un avenir déjà tout tracé

Karim Benzema qui répond à @ArobaseGiovanny, ça c'est le metaverse.pic.twitter.com/pjLIoHx67B — Vibes Foot (@VibesFoot) October 24, 2022

En effet, KB9 pense nécessaire de mieux former les jeunes qui s'apprêtent à embrasser une carrière de footballeur. « J’aimerais entraîner des jeunes parce que, de nos jours, je trouve qu’ils ne sont pas assez bien préparés dans les académies de football. La seule chose qui les intéresse, c’est de marquer des buts », a notamment indiqué Karim Benzema, qui veut faire un métier lié au football le jour où il raccrochera les crampons. Lui aussi ayant été jeune footballeur un jour, Benzema a enfin dévoilé ce qu'il aurait dit à sa première version. Et ça vaut le détour : « Quand j’étais plus jeune, je n’écoutais personne. Mais peut-être que je lui dirais : Crois en tes rêves, tu peux aller loin dans la vie ». Avec du recul, on peut dire que Karim Benzema a bien fait de croire en sa bonne étoile, lui qui n'était pas forcément en odeur de sainteté au Real Madrid il y a quelques années. A force de travail et d'abnégation, il en est aujourd'hui une légende, qui rêve encore d'un trophée. Mais celui-ci, il devra aller le chercher avec l'équipe de France dans quelques semaines au Qatar...