Jakub Jantko fait son coming-out, une légende de l'Argentine a honte

Dans : Foot Europeen.

Par Adrien Barbet

Lundi 13 février, Jakub Jankto a fait son coming-out dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le joueur tchèque a reçu plusieurs messages touchants dont celui de Jorge Valdano, ancien attaquant du Real Madrid qui s'est insurgé que ce sujet soit encore tabou dans le football.

Jakub Jankto n'est pas le joueur le plus connu de l'histoire du football tchèque. Pourtant, le milieu de terrain pourrait bien devenir un symbole. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Jakub Jankto a fait son coming-out, révélant qu'il était homosexuel. Si l'international avec la Národní tým (45 sélections) n'est pas le premier footballeur à le faire, il reste toutefois l'un des rares à avoir pris la parole sur ce sujet encore trop tabou dans le football en 2023. L'ancien joueur de l'Udinese ou de la Sampdoria a reçu de nombreux messages touchants, notamment de la part de Jorge Valdano. L'ancien footballeur argentin, champion du monde avec l'Albiceleste s'est exprimé sur Movistar lors de l'émission El Tercer Tiempo pour évoquer le retard du football sur le sujet de l'homosexualité.

Jorge Valdano a honte du football

« Je tire mon chapeau à cette déclaration et j'ai honte du football. Que ce soit l'un des premiers cas en 2023, c'est avoir honte. Les femmes nous ont donné une vraie leçon. Elles sont arrivées dans le football avec beaucoup moins de préjugés que nous et ont exercé leur liberté dès le premier jour. Ce qui doit être, ces jours-ci, un acte de courage, semble humiliant pour le foot. Cela devrait embarrasser nous tous qui sommes dans le football » a déclaré l'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid. Après Jake Daniels, Joshua John Cavallo ou l'Américain Collin Martin, c'est au tour de Jakub Jankto d'ouvrir la voie sur ce sujet tabou dans les vestiaires du football. Que ce soit son club Getafe, le FC Barcelone ou bien la FIFA ou l'UEFA, tous ont félicité le joueur de 27 ans pour son courage. Même Neymar y est allé ce lundi d'un message prônant la tolérance dans un milieu encore trop souvent rétrograde sur ce genre de questions.