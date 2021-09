Gavi, le choix polémique de Luis Enrique, les Madrilènes craquent

Dans : Foot Europeen.

La présence du jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi (17 ans), dans la liste de Luis Enrique, fait énormément réagir. Le sélectionneur de l’Espagne n’est pas épargné surtout qu’il n’a encore convoqué aucun joueur du Real Madrid.

Les listes des sélectionneurs nationaux sont épiées et critiquées dans tous les pays. En particulier en Espagne, où Luis Enrique ne fait pas l’unanimité. Loin de là. Pour l’Euro, il s’était déjà mis une partie du pays à dos en ne convoquant aucun joueur du Real Madrid. Il continue sur cette lancée, encore une fois, ce jeudi, en n’appelant absolument aucun madrilène. Certains espagnols accusent Luis Enrique de ne pas se montrer forcément objectif en privilégiant les joueurs du FC Barcelone et en boycottant certains éléments du Real Madrid. Marco Asensio et Nacho Fernandez faisaient notamment partie des prétendants. Et la décision qui met le feu aux poudres est celle de sélectionner Gavi, 17 ans depuis le début du mois d’août. S’il a des qualités évidentes, il n’a disputé que six matchs dont deux en tant que titulaires avec le FC Barcelone : contre Cadix et Levante. Il est rentré dès la 30e minute pour remplacer un Gérard Piqué dépassé lors de la débâcle du Barça contre Benfica (3-0) mercredi soir.

Gavi, convoqué par l’Espagne à 17 ans, deux matchs comme titulaire avec le Barça et 5 entrées en jeu.



Ça fait vraiment peur et c’est limite incompréhensible. — Midou Ly (@midouly) September 30, 2021

Busquets et Garcia, les autres choix contestés

Luis Enrique a très vite justifié son choix fort lors de la conférence de presse de ce jeudi. « Je connais Gavi depuis un certain temps. C'est un relayeur pur, un joueur très intéressant avec le ballon qui a beaucoup à améliorer mais avec le ballon et sans ballon, il apporte déjà des choses intéressantes », a assuré le sélectionneur de l’Espagne. Si Gavi disputait quelques minutes, il deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de la Roja, chipant le record datant de 1936 à Angel Zubieta. Ce n’est pas tout. Luis Enrique est accusé de faire du favoritisme avec d’autres joueurs du FC Barcelone, notamment Busquets et Eric Garcia, auteurs d’un début de saison très compliqué à l’image de leur équipe. Des joueurs comme Joan Jordán, Manu Trigueros, Sergio Canales, Dani Parejo, Mario Hermoso ou Javi Galán n’ont rien à leur envier selon la plupart des spécialistes espagnols. Luis Enrique doit assurer contre l’Italie mercredi prochain en demi-finales de la Ligue des nations, sous peine d’être fragilisé.