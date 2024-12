« ‍C’est mon rêve ‍», Mohamed Salah dans son viseur

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Mohamed Salah est de plus en plus proche de signer une prolongation de contrat avec Liverpool. Malgré tout, il reste le rêve du club turc de Besiktas.

Jusqu'à il y a peu, l'éventualité de le voir prolonger à Liverpool semblait bien loin de la réalité. Finalement, Mohamed Salah est proche de faire durée le plaisir chez les Reds. L'Egyptien sent qu'il est au meilleur de sa carrière cette saison. Et on peut le comprendre : son club est leader de Premier League avec 5 points d'avance sur le second et a remporté tous ses matchs en Ligue des champions. Auteur de 16 buts et 13 passes décisives en 23 matchs cette saison, il n'a jamais été en aussi bonne position de remporter le prochain Ballon d'Or. C'est pour cette raison qu'il compte privilégier la stabilité en restant à Liverpool. Pour autant, de nombreux clubs ont tenté leur chance de le recruter librement à la fin de la saison. Parmi eux, un club plus que surprenant qui n'aurait aucune chance financièrement : Besiktas.

« Mon souhait est de recruter Mohamed Salah »

Le président du Besiktas aurait bien aimé recruter Mohamed Salah. « Bien sûr, mon souhait est de recruter Mohamed Salah sur l’aile droite. C’est mon rêve », a déclaré Huseyin Yucel à TRT Spor, plus tôt dans la semaine. Si certains rêves sont parfois prémonitoires, celui-ci risque bien de ne pas l'être. En proie à quelques difficultés financières, Besiktas n'aurait de toute façon aucun moyen de lui offrir un contrat. Dans cette même interview, le président du club turc avoue que les comptes sont presque à sec, avec seulement 270 000 euros alloués au budget transferts. C'est quasiment deux fois moins que ce que gagne aujourd'hui Mohamed Salah... par semaine. Une utopie pleinement assumée.