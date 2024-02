Un mariage en juin, Olivier Giroud prépare une surprise

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

À 37 ans, Olivier Giroud est plus procjhe de la fin que du début de sa carrière. Pourtant, l'attaquant français est toujours au top de sa forme, à tel point qu'il ouvre la porte pour prolonger son contrat avec l'AC Milan.

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud pourrait quitter l'AC Milan après trois saisons passées en Lombardie. Le buteur français a inscrit 11 buts depuis le début de l'exercice 2023/2024 en Serie A, ce qui en fait le troisième meilleur buteur du championnat mais il a aussi délivré 8 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur en Italie. Les performances de l'ancien joueur d'Arsenal sont impressionnantes pour son âge et dans une équipe où il n'est pas censé être l'atout offensif principal. Ainsi, la question d'une prolongation se pose. Giroud devrait selon toute vraisemblance disputer l'Euro avec l'équipe de France, le dernier titre majeur qui manque à son immense carrière avec la Ligue des Champions. Après, une pré-retraite pourrait être envisagée, notamment en MLS, qui est la dernière rumeur. Mais l'agent italien Vincenzo Morabito, qui collabore avec l'attaquant français, laisse entendre que son histoire milanaise n'est peut-être pas complètement terminée et qu'une belle annonce est encore possible en fin de saison, au mois de juin.

Giroud en attente de renouveler son mariage milanais

« Les mariages se font à deux, et je crois que la deuxième partie de la saison sera décisive. Il se sent bien à Milan, mais il doit aussi tenir compte de sa famille. Il a renoncé à l'argent d'Arabie saoudite parce qu'il n'est pas trop intéressé par l'argent et parce qu'il a un contrat important, mais je pense que nous devons attendre. En attendant, il donnera le tout pour Milan » a avoué l'un des intermédiaires d'Olivier Giroud pour Radio CRC ce mardi 6 février. Alors que des attaquants plus jeunes comme Jonathan David ou Benjamin Šeško sont annoncés à l'AC Milan par la presse italienne, le champion du monde français pourrait encore avoir l'opportunité de rester en Italie quelques années supplémentaires, comme un certain Zlatan Ibrahimovic avant lui. Si les Rossoneri sont distancés en championnat, il reste encore l'Europa League à aller chercher. Une compétition qui réussit particulièrement bien au gaucher, toujours autant important pour la formation de Stefano Pioli.