Juventus : Rabiot en mode Coupe du monde pour négocier son contrat

En fin de contrat avec la Juventus Turin à la fin de la saison, Adrien Rabiot ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Focalisé sur la Coupe du monde qu’il s’apprête à disputer avec l’Equipe de France au Qatar cet hiver, Adrien Rabiot est l’un des joueurs sur lequel Didier Deschamps compte beaucoup pour le Mondial. Et pour cause, l’international français de la Juventus Turin est l’un des joueurs en forme de la Vieille Dame. Titulaire indiscutable aux yeux de Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot a prouvé au cours des dernières semaines qu’il pouvait être l’homme fort d’une équipe qui marche de nouveau puisque la Juventus Turin reste sur sept matchs sans défaite en Série A. Au vu de la situation contractuelle de Rabiot, les dirigeants turinois s’activent pour le prolonger au plus vite. Mais selon les informations de Tuttosport, les négociations ne sont pas simples avec le clan Rabiot et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation de l’ancien milieu de terrain du PSG à la Juventus Turin.

Rabiot exige 10 ME par an à la Juventus

Il faut dire que les exigences financières du clan Rabiot sont colossales et font logiquement tiquer la Juventus Turin. En effet, d’après les informations de la publication italienne, l’international tricolore réclame un salaire colossal avoisinant les 10 millions d’euros par an pour prolonger son contrat à la Juventus Turin. Des demandes colossales qui s’expliquent par le fait que certains clubs de Premier League seraient prêts à offrir à Adrien Rabiot un tel salaire. Pour l’heure, la Juventus Turin est très loin de vouloir assouvir les désirs du joueur et de sa mère sur un plan financier, ce qui rend une prolongation à Turin assez improbable pour le moment. Sur un plan sportif, le journal écrit toutefois que Rabiot aimerait poursuivre sa carrière à Turin. Reste maintenant à voir si la Juve d’un côté et l’international français de l’autre côté feront des efforts afin de rendre possible la prolongation du contrat d’Adrien Rabiot.