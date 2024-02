Théo Hernandez et l'AC Milan, un divorce menace tout

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Décisif avec l'AC Milan ce dimanche face au Napoli, Théo Hernandez est dans une très belle forme. Son avenir fait en revanche paniquer en Lombardie.

Théo Hernandez a fait le show ce dimanche face à Naples en Serie A. Le latéral gauche français a été l'unique buteur de la rencontre et permis à ses coéquipiers d'asseoir un peu plus leur place sur le podium du championnat. Tout va bien à Milan avant la Ligue Europa mais pas mal de fans et observateurs commencent en revanche à paniquer concernant l'avenir de leurs meilleurs joueurs. Car à l'instar de Mike Maignan, Théo Hernandez voit son contrat se terminer en 2026. Les deux Français n'ont toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation de bail.

Théo Hernandez, l'AC Milan joue à un jeu dangereux

Calciomercato rappelle en effet ces dernières heures que l'AC Milan va devoir se pencher au plus vite sur les dossiers de prolongations de contrat, sous peine de perdre ses meilleurs joueurs. Le but de Hernandez ce dimanche contre Naples sera peut-être un élément déclencheur pour la direction lombarde, attendue au tournant. Théo Hernandez ne manque de prétendants, avec l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui rodent depuis plusieurs mois maintenant. Le média italien prend d'ailleurs l'exemple de Charles De Ketelaere, qui n'avait pas su être sécurisé par Milan avant de retrouver de belles couleurs à l'Atalanta Bergame. Si rien ne change, l'été promet d'être chaud à Milan, surtout que Rafael Leao est également annoncé partant. Pas de quoi vraiment rassurer concernant le projet lombard, déjà que le club a été éliminé dès la phase de poules de Ligue des champions cette saison.