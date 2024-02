24e journée de Serie A :

San Siro.

Milan AC - Naples : 1 à 0.

But : Théo Hernandez (25e) pour le Milan AC.

Avec ce succès, le Milan conforte sa troisième place en Serie A, avec un point de retard sur la Juve et huit sur l’Inter, qui ont un match en moins.

One was enough ✅#MilanNapoli #SempreMilan

Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/OZL7B7nX6y