Serie A : Le Milan AC humilie Naples avec un grand Leao

28e journée de Serie A :

Stade Diego Armando Maradona.

Naples - Milan AC : 0 à 4.

Buts : Leao (17e, 59e), Diaz (25e) et Saelemaekers (67e) pour le Milan AC.

Grâce à cette large victoire, le Milan AC remonte sur le podium de la Serie A, quatre points derrière la Lazio Rome, deuxième, mais toujours aussi loin de Naples, leader avec 20 longueurs d’avance sur son adversaire du soir.

