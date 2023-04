Racisme ordinaire et carton rouge, l’Italie en feu

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Triste soirée en Italie ce mardi soir avec des cris racistes contre Romelu Lukaku, qui a été expulsé pour avoir demandé aux supporters de la Juventus de se taire. Et les sorties médiatiques après le match n'ont pas arrangé les choses.

La demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan n’a pas permis d’assister à un match d’un grand niveau de football. Mais la fin de la rencontre a malheureusement montré les mauvais côtés de ce sport, dans des scènes bien tristes sur fond de racisme. A la dernière minute de la rencontre, l’Inter Milan a bénéficié d’un pénalty qui a permis à Romelu Lukaku d’égaliser (1-1). Avant de s’élancer, l’attaquant belge a été victime de cris et de chants racistes venus des supporters de la Juventus, qui ont été filmés à visage découvert et donc les images sont même rapidement apparues sur les réseaux sociaux.

🚨 CRIS RACISTES + SINGE DE MERDE ! MAIS QUEL HONTE 🤮🤮🤮🤮🤮



✊🏿 Énorme soutien à Big Rom qui en plus se fait expulser ! 🤬🤬🤬



ON MARCHE SUR LA TÊTE DANS CE CHAMPIONNAT !pic.twitter.com/oYpNkTdzL5 — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 4, 2023

Lukaku a réussi à transformer son pénalty, et sa célébration aura été de mettre un doigt sur sa bouche pour indiquer aux supporters turinois qu’il valait mieux se taire. Cela a donné lieu à une mêlée sur le terrain, et l’arbitre a dégainé un carton jaune, synonyme d’expulsion pour le joueur prêté par Chelsea. Plusieurs cartons rouges ont été brandis dans la cohue, mais le comportement à l’origine du problème, celui des supporters de la Vieille Dame, n’a pas choqué les joueurs de la Juventus.

Capitaine de la Juve, Danilo a expliqué que le rouge récolté par Lukaku était donc parfaitement logique. « C’est très simple, Lukaku a marqué et il a fait le geste demandant le silence aux supporters. C’était facile pour l’arbitre de le sanctionner. Il avait déjà un carton donc c’était la bonne décision. Les gars, c’est Juve-Inter, demi-finale de Coupe, ce n’est pas un match normal. L’ambiance est chaude, il y a de la rivalité, je trouve que ce type d’évènement est normal. Il ne faut pas perdre d’énergie là-dessus, nous devons nous concentrer », a livré l’ancien défenseur du Real Madrid, pas du tout choqué par l’origine du problème.

Une célébration traditionnelle pour Lukaku

Même le gardien de but de la Juventus, Mattia Perin, est allé dans son sens, lui qui s’est dit choqué par le comportement de l’international belge. « On ne célèbre pas un but devant les supporters adverses. C’est un manque de respect. C’est pour ça que la bagarre a éclaté et qu’il a été expulsé », a livré le portier italien.

Heureusement, des réactions de soutien à Romelu Lukaku sont rapidement intervenues, des groupes de supporters de plusieurs clubs italiens, des associations anti-racistes, se sont quand même étonnés qu’un joueur victime d’insultes racistes soit sorti du terrain par l’arbitre pour avoir simplement mis un doigt sur la bouche. Surtout que cette célébration est désormais la sienne depuis plusieurs matchs, et qu’il l’a encore effectuée avec la Belgique lors de son triplé face à la Suède la semaine dernière, sans que cela ne lui vaille le moindre avertissement.