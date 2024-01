Racisme en Italie ‍: Tous complices, Maignan balance

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

À l'occasion d'un match comptant pour la 21e journée de la Serie A, l'AC Milan s'est imposé 3-2 sur le terrain de l'Udinese. Mais le principal fait de jeu a été un nouveau cas de racisme, envers Mike Maignan. Le portier français est sorti du silence et accuse le système de se taire.

Victime de racisme en provenance des "supporters" de l'Udinese, Mike Maignan a pris la décision de quitter la pelouse du Bluenergy Stadium à la 32e minute, quelques secondes après l'ouverture du score des Milanais. Le gardien de l'équipe de France a été ciblé par des cris de singe. Un comportement honteux, qui a contraint l'arbitre à temporairement stopper la rencontre. Finalement, le match reprendra et Milan l'emportera grâce à un but de Noah Okafor à la 93e minute. Au lendemain d'un nouveau cas de racisme en Italie, Mike Maignan a décidé de prendre la parole. L'ancien joueur du LOSC s'est exprimé sur son compte X (ex-Twitter) et n'a pas hésité à pointer du doigt les nombreuses lacunes des instances qui gèrent le football et qui ne prennent pas leurs responsabilités concernant le problème du racisme au sein du sport.

Maignan sort du silence et accuse l'inactivité des instances

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive.



On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

« Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé. Aujourd'hui, c’est tout un système qui doit prendre ses responsabilités. Les auteurs de ces actes, parce que c’est facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune. Les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices. Le club d’Udinese, qui a seulement parlé d’une interruption de match, comme si de rien n’était, vous êtes complices. Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES. Je vous l’ai déjà dit et s’il faut le répéter encore, je ne suis pas une VICTIME. Et je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ENSEMBLE. C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera » a déclaré Mike Maignan qui comme Vinicius Junior il y a plusieurs mois, réclame des sanctions beaucoup plus fermes afin d'éviter d'autres cas de racismes similaires et qui malheureusement, surviennent encore trop fréquemment.