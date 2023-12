Rabiot en patron, le Duc met la Vieille Dame à genoux

De nouveau en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a toujours pas entamé de discussions en vue d’une prolongation. Le milieu de terrain attend certaines garanties, notamment en ce qui concerne l’identité de l’entraîneur et les ambitions sportives pour la saison prochaine.

Ces quelques jours l’ont confirmé, Adrien Rabiot s’est rendu indispensable à la Juventus Turin. Le milieu de terrain avait été victime d’un coup aux côtes face à Naples (victoire 1-0) le week-end dernier. Un pépin physique qui l’a empêché de s’entraîner cette semaine. Avant d’aller défier le Genoa vendredi, l’entraîneur Massimiliano Allegri et son staff ont pourtant tenté de l’intégrer au groupe jusqu’au bout, sans succès. Résultat, les Bianconeri ont été accrochés (1-1) lors de cette 16e journée de Serie A.

🚨🇫🇷 Adrien Rabiot’s mother Veronique denies the reports on new deal agreed with Juventus: “It’s not true. Adrien has not decided anything yet. I’m not happy with fake stories around”, told ANSA.



Current deal expires in June 2024 — Juve are pushing to get it extended. pic.twitter.com/sf2VIzqr9M