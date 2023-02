Pogba viré, la Juventus n'en peut plus !

Transféré à la Juventus l'été dernier, Paul Pogba n'a toujours pas joué le moindre match officiel. Encore reparti aux soins cette semaine, le milieu français exaspère ses dirigeants. Ces derniers sont prêts à s'en débarrasser coûte que coûte.

Bien loin du retour triomphal. C'est le sentiment que donne Paul Pogba aux supporters turinois. Le Français, révélé par la Juventus en 2012, était revenu l'été dernier pour redonner de l'éclat au milieu bianconeri. Malheureusement, l'aide espérée se fait vraiment attendre à Turin. Pogba s'est blessé au genou pendant la préparation estivale et, après une longue tergiversation, il s'est fait opérer. Sa longue indisponibilité lui a fait manquer la coupe du monde 2022 mais surtout tous les matchs de la Juventus. Pogba n'a pas joué la moindre minute avec la Juve depuis le début de saison.

Et, les choses ne semblent pas s'améliorer en 2023. Le milieu de terrain français était pourtant de retour dans le groupe, s'échauffant même au bord de la pelouse contre Monza. Mais, suite à une fatigue physique, le voilà revenu à la case soins. Une situation qui lasse les dirigeants turinois, surtout au vu du coût financier de son retour. Pour sauver les meubles, ils sont prêts à le laisser partir dès l'été prochain.

The last club match Paul Pogba started was 290 days ago against Liverpool



He was subbed after just 10 minutes in that game.