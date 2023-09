Pogba sur une jambe, la Juve s’en contente

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De retour de blessure, Paul Pogba reste ménagé par son entraîneur Massimiliano Allegri. Le coach de la Juventus Turin veut éviter une rechute du Français. Mais pour le technicien, le milieu de terrain, même diminué, représente un atout important pour son équipe.

Après une saison marquée par des blessures et par une affaire extra-sportive, Paul Pogba entame ce nouvel exercice avec l’envie de se relancer. Le milieu de la Juventus Turin, de retour après un souci musculaire, a pu participer au match à Bologne (1-1) dimanche dernier, pour une performance individuelle encourageante aux yeux de Massimiliano Allegri. L’entraîneur turinois devrait tout de même attendre avant de titulariser le Français.

Sans doute en accord avec le staff médical, le technicien va tenter d’éviter une rechute de Paul Pogba même s’il estime que son milieu, même diminué, représente un atout important pour son équipe. « En ce moment, je dois le ménager parce qu'il sort d'une blessure, a confié le coach italien. Mais l'autre jour, il a fait un bon match contre Bologne. La passe décisive d'Iling est venue d'une de ses actions. Lorsqu'il sera à 100%, voire juste à 70%, il sera un joueur différent de tous les autres. » Son évolution sera également suivie en équipe de France, dont le sélectionneur Didier Deschamps ne l’a pas convoqué pour le rassemblement à venir.

Deschamps suit son retour

« Il a eu le plaisir et le bonheur de jouer une bonne vingtaine de minutes, commentait le Bayonnais cette semaine. C'est le début d'une route encore forcément longue par rapport à l'année dernière qui a été blanche pour lui. Il faut avoir de la patience, je crois en lui et en sa capacité à retrouver son meilleur niveau parce que c'est quelqu'un qui a le mental et l'expérience. Mais cela ne va pas se faire en claquant des doigts. (…) S'il a retrouvé son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France. » Paul Pogba parviendra-t-il à retrouver ses sensations ? Ses deux coachs y croient.