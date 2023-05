Pogba et Allegri s'embrouillent, ça a chauffé à la Juve

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

La Juve a repris des couleurs ces dernières semaines avec l'annulation de sa suspension de points en Serie A. La Vieille Dame est bien ancrée sur le podium du championnat et sort d'une belle victoire sur la pelouse de l'Atalanta.

L'institution qu'est la Juventus passe par de nombreuses émotions ces derniers mois. Les résultats n'ont pas été satisfaisants, tout comme le rendement des recrues. Pour ne rien arranger, les finances sont dans le rouge et l'UEFA court après le club, qui fait partie des membres fondateurs de la Super League. La Juve est empêtrée dans certaines affaires et aurait pu le payer cher. Mais depuis l'annulation de ses 15 points de pénalité en Serie A, le club revit un peu. Surtout, les ambitions ont changé. Cela se voit sur le terrain. Dauphins du Napoli en championnat après leur belle victoire contre l'Atalanta ce week-end, les hommes de Massimiliano Allegri devraient bien participer à la prochaine Ligue des champions. Reste à savoir si l'entraineur italien sera toujours en charge de la Juve.

Pogba n'a pas aimé

En tout cas, Allegri continue de beaucoup demander à ses troupes. Trop peut-être parfois pour éviter quelques turbulences. Selon Tuttosport, une prise de bec a eu lieu lors d'Atalanta-Juventus entre Massimiliano Allegri et Paul Pogba. Depuis sa zone d'entraîneur, l'entraîneur de la Juventus a tout bonnement remis en place le champion du monde français après que ce dernier a perdu un ballon avec trop de nonchalance. De quoi agacer et faire réagir l'ancien de Manchester United, qui lui a répondu : « Calmez-vous coach ». A noter que l'entraîneur de la Juventus est ensuite revenu sur cet épisode après le match devant la presse : « A certains moments, il n'y a pas grand-chose pour rester calme, à ces moments-là, ces balles ne doivent pas être perdues ». Exigence quand tu nous tiens... En tout cas, la méthode Allegri fait pour l'instant ses preuves et permet d'assurer l'essentiel.