Ita : La légende Pirlo annonce qu'il arrête le foot !

Agé de 38 ans, Andrea Pirlo a annoncé ce dimanche dans la Gazzetta dello Sport qu'il avait décidé de ranger ses crampons et de prendre sa retraite de footballeur en décembre prochain une fois que la saison de MLS sera terminée. Parti de la Juventus pour rejoindre le New York City FC en 2015, le milieu de terrain italien, champion du monde en 2006, estime qu'il est arrivé au bout du chemin et que 23 ans après ses débuts professionnels à Brescia, l'heure est venue de tourner la page.

« Vous vous rendez compte que le temps est venu, car chaque jour vous avez des problèmes physiques et vous ne pouvez pas vous entraîner comme vous le souhaitez. Je ne peux pas continuer comme cela jusqu’à 50 ans..., explique Andrea Pirlo, qui va quitter les Etats-Unis pour revenir en Italie où il semble déjà avoir des projets pour la suite. Je ferai autre chose. Déjà, je reviens en Italie en décembre (...) Concernant mon avenir, j’ai quelques idées, mais laissez moi le temps de décider... » A son palmarès, Andrea Pirlo compte, outre une Coupe du Monde, six titres de champion d'Italie, deux éditions de la Coupe d'Italie, deux victoires en Ligue des champions, une Coupe du Monde des clubs...au total 18 trophées et 116 sélections avec la Squadra Azzurra.