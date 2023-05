Ita : La Juventus dispose de l'Atalanta et reprend la deuxième place

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Serie A - 34e journée

Stade : Gewiss Stadium

Score : Atalanta 0-2 Juventus

But pour la Juventus de Turin : Samuel Iling-Junior (56e), Dusan Vlahovic (90+9e)

La Juventus de Turin profite de la défaite de la Lazio de Rome pour s'emparer de la deuxième place de la Serie A grâce à sa victoire 2-0 sur le terrain de l'Atalanta. Samuel Iling-Junior et Dusan Vlahovic offrent un succès déterminant dans la course à la Ligue des Champions. L'Atalanta reste sixième et s'éloigne de la C1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juventus (@juventus)

La Juventus renoue enfin avec la victoire à l'extérieur et signe un succès important face à un adversaire direct pour la Ligue des Champions. À quelques jours d'affronter Séville en demi-finale de l'Europa League, la Vieille Dame se rassure. Pour sa première titularisation, Iling-Junior marque son premier but avec les Bianconeri. Les Turinois peuvent remercier Szczesny, auteur d'un match très costaud dans ses buts ainsi que Zappacosta qui a trouvé le poteau en fin de match. Dusan Vlahovic inscrit finalement le but du break après 9 minutes de temps additionnel. La DEA qui restait sur trois victoires consécutives en Serie A, s'écroule et va devoir batailler pour se qualifier en Coupe d'Europe.