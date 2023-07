Paul Pogba accusé d'avoir braqué la Juventus

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Il y a un an, Paul Pogba faisait son retour à la Juventus Turin lors du mercato. Un transfert gratuit qui devait être la bonne affaire des Bianconeri. Malheureusement, un an plus tard, on est plutôt sur un gouffre financier.

Depuis un an, Paul Pogba ne fait plus partie du gratin mondial au poste de milieu de terrain. Un déclassement sportif qui ne se répercute pas sur le plan financier. En effet, Pogba reste un poids lourd au niveau du salaire, handicapant fortement la Juventus Turin. Recruté après avoir quitté Manchester United librement, Pogba a obligé les Turinois à mettre le paquet pour s'assurer le transfert. Un pari intéressant à l'époque, beaucoup moins 12 mois après. Touché par de nombreuses blessures dont une lourde au genou, Pogba n'a pas beaucoup arpenté les terrains italiens et européens.

Pogba joueur le mieux payé au vu du temps de jeu

Il a joué exactement dix matchs en 2022-2023 dont six en Serie A. Bien trop peu au vu de son salaire évalué à 8 millions d'euros annuels. En plus, Pogba bénéficie d'un bonus de 2 millions d'euros dans son contrat qui court jusqu'en 2026. Le rapport qualité-prix est désastreux pour la Juve, ce que confirme la Gazzetta Dello Sport. En minutes jouées, Pogba est devenu le joueur le mieux payé au monde.

Le Français a gagné 49 689 euros par minute jouée la saison dernière. Il devance très largement d'autres gros boulets à l'échelle mondiale. Le deuxième du classement Eden Hazard ne touchait que 38 265 euros par minute au Real par exemple. L'inconstant Neymar est bien mieux rentabilisé par le PSG avec 13 124 euros gagnés par minute. Un bilan comptable qui risque d'impacter lourdement la Juventus pour les années à venir. Autant dire qu'une bonne offre notamment saoudienne sera étudiée avec attention par les dirigeants sportifs turinois.