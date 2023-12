Osimhen humilie la Juventus, polémique en Italie

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus a battu Naples vendredi soir, mais Victor Osimhen fait parler de lui après ce choc de la Serie. Le buteur du Napoli n'a pas hésité à provoquer les supporters turinois.

Le limogeage de Rudi Garcia et la venue de Walter Mazzarri sur le banc des champions d’Italie n’ont pas changé la trajectoire de Naples dans le championnat d’Italie. Et en s’inclinant face à la Juventus, malgré plusieurs énormes occasions, le club d’Aurelio de Laurentiis recule doucement, mais surement au classement, les trois points pris en quatre matchs n’étant pas dignes d’un candidat au Scudetto. Mais cela n’a pas empêché Victor Osimhen d’avoir un comportement étonnant après la défaite de son équipe à l’Allianz Stadium de Turin. Plutôt que de faire profil bas, le buteur nigérian de Napoli a fait un geste aux supporters de la Juventus pour leur rappeler le 5-1 mis en janvier dernier par son club à la Vieille Dame, avec notamment un doublé d’Osimhen. De quoi provoquer de l'énervement et une polémique.

Osimhen a énervé la Juventus

Osimhen a même prit le temps de rappeler le plus grand nombre de trophées de son club : 6 coupes d’Italie 🤣 pic.twitter.com/8odUZ3lgDS — Juv’Inside (@Juv_Inside) December 8, 2023

Sur les réseaux sociaux, les supporters de la Juventus sont tombés sur le dos de Victor Osimhen après ce geste provocateur. « Osimhen a même pris le temps de rappeler le plus grand nombre de trophées de son club : 6 coupes d’Italie », a ironisé le compte Juv’Inside. D'autres tifosis sont eux, plus incisifs à l'encontre du buteur de Naples à l'image de Gabriele : « Cette photo d’Osimhen démontre le sentiment habituel d'obsession et de frustration envers la Juventus. En bons provinciaux, les garçons de « Pummarola » considèrent Juventus-Napoli comme le match de leur vie, pour nous, c'est juste une perte de temps. » Il est vrai que le classement actuel de Serie A, et la place de leader provisoire de la Juventus donnent de la force aux ripostes des supporters turinois à la provocation de l'ancien Lillois.