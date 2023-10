Rabiot en patron, la Juve le prend par les sentiments

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Prolongé l’été dernier, le Français Adrien Rabiot s’était seulement réengagé avec la Juventus Turin pour une année supplémentaire. Le milieu de terrain arrive encore à la fin de son bail. Et ses dirigeants se lancent dans une nouvelle opération séduction pour le convaincre de prolonger.

A l’occasion du choc face au Milan AC dimanche soir, Adrien Rabiot va vivre un moment particulier. Au-delà du prestige et de l’importance de l’affiche, le milieu de la Juventus Turin n’abordera pas cette rencontre comme d’habitude. La presse italienne l’annonce effectivement capitaine au coup d’envoi en raison des absences de Danilo et d’Alex Sandro. C’est dire la dimension prise par le Français chez les Bianconeri. On peut penser que le cadre turinois ne restera pas insensible à cette marque de confiance. Et c’est peut-être même l’intention de la Vieille Dame.

Pour rappel, Adrien Rabiot, longtemps annoncé sur le départ en fin de contrat l’été dernier, avait finalement choisi de prolonger. Mais l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’était seulement réengagé pour une année supplémentaire. Le Duc arrive encore à la fin de son bail et oblige ses dirigeants à se lancer dans une nouvelle opération séduction. Bien sûr, le brassard de capitaine ne sera pas le seul argument présenté. D’après le quotidien Tuttosport, des discussions seront entamées avec sa mère et agente Véronique Rabiot en novembre.

Rabiot pas encore fixé

La Juventus Turin compte aussi sur son attachement au club et à la ville. Mais pour le moment, rien n’est à exclure si l’on en croit le principal intéressé. « Ces dernières saisons, j'ai su gérer jusqu'à la fin, donc ce n'est pas un problème, confiait Adrien Rabiot à Téléfoot la semaine dernière. Le club me fait confiance aussi, donc on verra par la suite. En tout cas, je suis très heureux de ma situation au club et en équipe de France. » Une fois de plus, l’international tricolore ne devrait pas manquer de sollicitations.