Olivier Giroud, un salaire limite choquant

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En Italie, comme en France, les médias dévoilent chaque année les salaires des footballeurs professionnels. Et ce classement réserve des surprises, c'est notamment le cas pour Olivier Giroud.

C’est un sujet qui passionne le grand public, et pas uniquement les amateurs de football, et que ce soit en France ou en Italie, cela donne lieu à bien des interprétations. Le puissant média en ligne italien TuttomercatoWeb révèle ce vendredi le classement des salaires des footballeurs qui évoluent en Serie A cette saison. Concernant les plus gros salaires, le podium n’étonne guère ou presque. Le joueur le mieux payé en Italie est évidemment Victor Osimhen, qui touche 10 millions d’euros par saison sous le maillot de Naples. Le buteur, convoité particulièrement par le PSG devance un autre attaquant, Dusan Vlahovic.

Avec la Juventus, l’international serbe gagne 9 millions d’euros par an, mais il a déjà la certitude de toucher 12 millions d’euros la saison prochaine, son contrat prévoyant une telle augmentation de salaire. Enfin, c’est Romelu Lukaku qui est sur la troisième marche avec 7 millions d’euros gagnés à la Roma…mais l’attaquant belge partage cette place avec un certain Adrien Rabiot. Le capitaine français de la Juventus, qui arrive en fin de contrat, empoche lui aussi 7 millions d’euros par saison.

Giroud moins bien payé que Renato Sanches en Serie A

Still enjoying the game like the first day of my career ⚽️ 🙏🏼💪🏼❤️🖤 #ACMilan #Passion pic.twitter.com/1A0S67Spxb — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) February 3, 2024

De manière plus étonnante, il faut descendre à la septième position pour trouver trois joueurs de l’Inter, finaliste de la dernière Ligue des champions et leader de la Serie A. Calhanoglu, Martinez et Thuram empochent 6 millions d’euros. Mais où se trouvent l’AC Milan et Olivier Giroud dans ce classement ? Et bien c’est à la 14e place que l’on aperçoit le joueur de l’AC Milan le mieux payé en la personne de Rafael Leao, lequel gagne 5 millions d’euros par an et a un contrat jusqu’en 2028 avec les Rossoneri. Et pour trouver Olivier Giroud, on sort carrément du Top 30, puisque le buteur de Milan, auteur d’une nouvelle grosse saison avec le club lombard, est classé derrière des joueurs comme Renato Sanches.

Sous le maillot milanais, à qui il fait honneur, le buteur international tricolore gagne 3,5 millions d’euros, soit autant que Fikayo Tomori et moins que Théo Hernandez alors que l’AC Milan dépense 59,65 millions sur le plan salarial, ce qui lui vaut d’être troisième dans ce classement derrière la Juventus (74,7ME) et l’Inter (74,1ME). Pour rappel, Olivier Giroud, auteur de 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, arrive en fin de contrat avec Milan et son départ vers la MLS est de plus en plus évoqué. Pour donner un ordre de comparaison, à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang gagne le double d'Olivier Giroud.