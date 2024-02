Olivier Giroud trahi par l'AC Milan ‍?

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud réussit une saison encore une fois énorme avec le club italien. Malgré cela, son avenir en Serie A est très incertain.

C'est une nouvelle masterclass qu'a signé l'attaquant français samedi contre Frosinone, et la presse italienne a une nouvelle fois dit tout le bien qu'elle pensait du champion du monde 2018. De quoi permettre à Olivier Giroud de partir tranquillement assister dimanche au match entre Arsenal et Liverpool à l'invitation des Gunners. C'est avec le cœur léger après la victoire de son ancienne équipe que Giroud a repris le chemin vers Milan, le joueur de 37 ans vivant une très bonne période dans sa carrière. Cependant, à cinq mois de la fin de son contrat avec le club lombard, l'heure est tout de même à la réflexion pour la star tricolore, qui n'a pas prolongé avec les Rossoneri. Et à en croire Tuttosport, il se pourrait bien que les dirigeants milanais ne soient pas si pressés que cela de conserver Olivier Giroud.

Olivier Giroud entre Milan et la MLS

Olivier Giroud de retour à l’Emirates Stadium avec ses fils Aaron & Evan. ❤️@Arsenal pic.twitter.com/iBtDZpolES — Team Giroud (@Teamgiroud_) February 4, 2024

Le quotidien sportif italien révèle que si le board de l'AC Milan a déjà décidé de lever l'option d'achat de Luka Jovic, prêté par la Fiorentina, rien n'est définitivement tranché concernant Olivier Giroud. « Ce qui n'est toujours pas sûr, c'est l'avenir de Giroud , lui aussi en fin de contrat. Le Français marque beaucoup, mais il aura 38 ans fin septembre. Si Giroud était ouvert à un renouvellement, l'alternative est de dire adieu au football de haut niveau et de s'envoler pour le championnat des États-Unis, Milan ne le refuserait guère », explique Federico Masini, journaliste italien. L'incertitude est dont grande dans ce dossier, Milan hésitant à conserver plus longtemps un joueur sur lequel l'âge ne semble pas avoir de prise, du moins pour l'instant. Et c'est évidemment cela qui fait douter le club italien.