Olivier Giroud superstar, un gardien à 50 millions humilié

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Olivier Giroud a du donner un petit coup de main au Milan AC, au sens propre comme figuré. L'attaquant français a été le gardien de son club pendant quelques minutes, réalisant une superbe parade au passage. Un avenir au poste est-il envisageable ?

Olivier Giroud a été l'homme de la soirée en Italie et ce ne fut pas pour un but. Muet sur la pelouse du Genoa, l'attaquant milanais a été plus décisif dans les buts de son équipe. En effet, il a suppléé Mike Maignan après l'exclusion du portier des Bleus. Une tâche de quelques minutes seulement mais un travail déjà solide pour un novice comme lui. Il est arrivé sur un coup-franc avant d'avoir un face à face à gérer. Giroud a été exceptionnel, se jetant dans les pieds de l'attaquant adverse, repoussant du bras le ballon avant de se coucher dessus. Un arrêt en deux temps crucial pour Milan et salué par tous.

Du coup, on a dû actualiser la liste 😂@_OlivierGiroud_ 🧤😜 pic.twitter.com/rBZX9RwctW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2023

A 37 ans, Giroud se découvre des talents de gardien

Son arrêt a fait le tour d'Europe des télévisions et des médias. En France, le compte officiel de l'Equipe de France s'est d'ailleurs demandé s'il fallait l'inclure chez les gardiens dans la dernière liste de Didier Deschamps. L'Italie a été charmée en découvrant le nouveau talent de Giroud. Mais, c'est surtout en Angleterre que les réactions ont été les plus nombreuses. Tandis qu'André Onana, recruté par Manchester United cet été à l'Inter pour 50 millions d'euros, accumule les boulettes dont la dernière ce samedi contre Brentford, Olivier Giroud passerait presque pour plus compétent que le Camerounais au poste.

Clean sheets in October



Onana: 0

Giroud: 1 pic.twitter.com/VDjzg5ikFO — Troll Football (@TrollFootball) October 7, 2023

Sur les réseaux sociaux, on peut notamment lire des comparaisons dégradantes pour Onana par rapport à Giroud : « Clean sheets en octobre. Onana : 0, Giroud : 1 », « Olivier Giroud réalise un arrêt crucial pour son équipe tandis qu'Onana encaisse des buts comme s’il était un milieu de terrain jouant gardien de but », « Giroud est meilleur qu’Onana », « Giroud débute à Man United ». Une manière de constater une fois de plus que le niveau d'André Onana inquiétait vraiment outre-manche. Malheureusement, pour les supporters de Manchester United, un retour de De Gea dans leurs cages est plus probable qu'une reconversion tardive d'Olivier Giroud.