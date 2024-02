Olivier Giroud inquiète de plus en plus l'AC Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Les dirigeants milanais espèrent toujours prolonger d'une saison le contrat d'Olivier Giroud, mais ils commencent à douter du désir de l'attaquant français de rester un an de plus en Italie.

Olivier Giroud va retrouver la France jeudi, puisque le buteur tricolore sera très probablement titulaire pour le match retour du barrage d’Europa League contre Rennes. A 37 ans, le buteur de l'AC Milan pourrait disputer là son ultime match avec un club en France, et s'il doit rejouer dans notre pays, ce sera assurément plus probable avec le maillot des Bleus qu'avec celui du club italien. A quelques mois de la fin de son contrat avec le club lombard, Olivier Giroud a une offre de prolongation de la part des dirigeants milanais, mais à ce jour il n'a toujours rien décidé. Et pour le Corriere dello Sport, il est de plus en plus évident que le champion du monde 2018 ne sera plus en Serie A la saison prochaine et que du côté de San Siro on va devoir trouver un buteur de ce calibre au prochain mercato.

Giroud de plus en plus proche des Etats-Unis

Le quotidien sportif italien affirme qu'Olivier Giroud fonce vers la Major Soccer League, un championnat qui l'a toujours intéressé. Le joueur français fait d'autant plus facilement ce choix que sa famille « pousse pour les Etats-Unis » et que cela pèse dans son choix final. Du côté de l'AC Milan, on laisse encore quelques semaines à l'attaquant des Bleus pour faire part. de sa décision, même si dans les coulisses, on travaille déjà sur plusieurs pistes. La seule certitude est que Giroud ne reviendra pas jouer en Ligue 1, le natif de Chambéry ayant reconnu la semaine passée que même s'il avait récemment eu des offres françaises, il ne souhaitait pas faire son come-back en France avant de prendre sa retraite sportive. Concernant sa retraite internationale, il faudra savoir si Didier Deschamps le retient pour l'Euro 2024 avant qu'une décision ne soit prisé.