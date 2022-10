Officiel : Ribéry confirme la fin de sa carrière

Comme pressenti, Franck Ribéry (39 ans) met officiellement un terme à sa carrière. L’ailier de la Salernitana a confirmé sa décision sur Twitter ce vendredi. « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui », a écrit le Français, dont le parcours est interrompu à cause de ses problèmes à un genou. La fin d’une riche carrière pour le joueur devenu légendaire du côté du Bayern Munich, avec qu’il a notamment remporté neuf titres en Bundesliga et une Ligue des Champions.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE