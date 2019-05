Officiel : Allegri et la Juventus, c’est fini

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Coup de tonnerre dans le football italien. Alors qu’il confiait encore récemment vouloir aller au bout de son contrat, Massimiliano Allegri, en poste depuis 2014, ne sera plus l’entraineur de la Juventus la saison prochaine. Le technicien italien et le club du Piémont se sont mis d’accord sur la fin de leur collaboration, sans que plus de précisions ne soient données. Une conférence de presse à ce sujet est prévue ce samedi après-midi.